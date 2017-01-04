В четверг, 5 января, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой мокрый снег, а на дорогах гололедица. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, ветер в Киеве ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-.подробнее