Категория: Столица | 4 января 2017 17:00
В четверг, 5 января, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой мокрый снег, а на дорогах гололедица. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, ветер в Киеве ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-.подробнее
Новость была оставлена 4 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.