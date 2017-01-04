Российский бадминтонист Владимир Иванов установил мировой рекорд по скорости полета волана в одиночном бадминтоне. На турнире в индийском Лакнау Иванов с подачи послал волан со скоростью 419 километров в час, что на два километра быстрее предыдущего рекорда, установленного южнокорейцем Юн Сеонгом.

Новость была оставлена 4 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.