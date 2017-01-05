Компания Lenovo анонсировала новый уникальный контроллер 500 Multimedia Controller для компьютера, ноутбука и умного телевизора. Этот гаджет лишен проводов и способен заменить собой два самых удобных устройства ввода — клавиатуру и мышку одновременно.

По умолчанию Lenovo 500 Multimedia Controller является компактной беспроводной клавиатурой, с которой очень удобно управляться большими пальцами рук. Верхняя поверхность корпуса воспринимает прикосновения, что позволяет использовать ее в качестве тачпада, плюс здесь есть даже поддержка определенных жестов для значительного упрощения взаимодействия с компьютером. На принимающей стороне должен находиться специальный USB-ресивер, работающий, тем не менее, по стандартному радиоканалу с дальностью действия не больше 20 метров.

Чтобы Lenovo 500 Multimedia Controller успешно работал и не выключался, в него поместили сразу две батарейки стандарта ААА, которые можно в любой момент заменить на аккумуляторы. Возможность проводного подключения здесь не предусмотрена. Старт продаж нового манипулятора Lenovo 500 Multimedia Controller с легким налетом универсальности состоится в марте текущего года, а его рекомендуемая стоимость составит всего 55 долларов США. Ограничения географии распространения отсутствуют.