В этом году все компании ринулись выпускать новые ноутбуки, которые, как и ожидалось, пережили натиск планшетов. Последние уже никому не нужны ввиду минимального функционала, и сей факт побудил компанию Lenovo к запуску новой серии ноутбуков под названием Legion.

Ноутбуки Lenovo Legion — это прямые конкуренты ASUS ROG, Acer Predator и им подобных, то есть мы имеем дело с игровыми мобильными ПК. На данном этапе серия включает в себя модели Y720 и Y520 с разницей в разрешении экрана и в оснащении, но с одинаковым дизайном корпусов. Лэптопы характеризуются процессором Intel Core Kaby Lake вплоть до Core i7-7700HQ с огромным потенциалом разгона, а также до 16 Гб оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью до 2 терабайтов.

Оба ноутбука Lenovo Legion наделены экранами на 15,6 дюйма по диагонали, вот только в старшей модели Y720 он держит разрешение Ultra HD, тогда как Y520 довольствуется лишь Full HD. Кроме того, старший лэптоп может похвастаться многоцветной подсветкой клавиатуры, портом Intel Thunderbolt 3, АКБ емкостью 60 Вт/ч и видеокартой GeForce GTX 1060 вместе с акустикой от JBL — два динамика по 2 Вт и сабфувер на 3 ватта. Всего этого нет у Y520, хотя у него тоже есть дискретная графика, пусть и 1050 GTX. Lenovo Legion могут работать по 5 часов на одном заряде и стоят от $900 за Y520 и от $1400 за Y720. Старт продаж состоится через месяц.