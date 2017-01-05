Интернет-магазин GearBest приготовил для своих покупателей очередную праздничную распродажу, которая станет первой в наступившем 2017 году. Заниженные цены будут установлены на 128 товаров из 13 категорий. При этом, товары можно будет приобрести со скидками от 17% до 64% и все, что нужно сделать, это активировать специальные промо-коды.





Все товары, предлагаемые в интернет-магазине, будут бесплатно доставлены в пределах границ России. Для удобства продукция была поделена на 13 категорий и речь идет о потребительской электронике, включающей в себя наушники, камеры безопасности и шлемы виртуальной реальности (промо-код: GBTPC), смартфонах (GBMBP), планшетах (GBTPC), компьютерах и сетевом оборудовании (GBCNA), электронике и инструментах (GBTE), аксессуарах для автомобилей и мотоциклов (CARF), товарах для красоты и здоровья (HEA) и игрушках (RCOF), а также была предусмотрена категория дом и сад (HOME), светодиодная техника (LIGH), часы (GBWATCH), товары для спорта (OUTF) и одежда (GBAL21).

Вводя указанные коды, покупатель получит гарантированную скидку. Все категории включили в себя продукты топовых китайских брендов. Так, в сегменте смартфонов числится безрамочный смартфон Xiaomi Mi MIX, который можно приобрести со скидкой в 41% по цене в $998 или UMI Plus E за $270, который стал дешевле на 17%. В списке планшетов предлагаются трансформеры Teclast TBook 12 Pro и Teclast Tbook 16 Power стоимостью $224 (40% скидки) и $330 (52%) соответственно. Также имеется ноутбук VOYO VBOOK A1, который можно купить за $306, планшет Teclast X80 Power под управлением двух платформ: Android и Windows за $90 и Win-планшет Jumper EZpad 6 за $185.

Интернет-магазин предлагает также VR-шлем PIMAX 4K за $375, экшен-камеру SJCAM SJ5000X 4K за $136, неттоп VOYO V3 за $237, ТВ-приставку Beelink MINI MXIII II за $50 и носители информации, такие как 64-гигабайтная флеш-карта Eaget K80 за $25. Покупатель сможет стать обладателем SSD-накопителя Samsung Class 10 на 16 Гб всего за $8. Что касается категории инструментов и электроники: здесь предлагается лазерный гравировщик NEJE DK с ценником в $104, 3D-принтер Anet A2 Plus за $209 и одноплатный ПК Raspberry Pi Model 3 B по цене в $36.

Среди прочего стоит обратить внимание на квадрокоптер Hubsan H501S X4 за $275, Full HD-видеорегистратор GT300 за $19, домашний робот-пылесос ILIFE V7S Pro за $196, автомобильную зарядку от Xiaomi за $22, фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 1S за $13 и смарт-часы NO.1 G6 за $34. Таким образом, любой желающий сможет сэкономить на необходимой ему электронике, заглянув на первую в 2017 году распродажу от GeаrBest.