Главным тренером махачкалинского «Анжи» назначен Александр Григорян. О сроках контракта и финансовых условиях соглашения с 50-летним специалистом не сообщается. 30 декабря пост главного тренера «Анжи» покинул чех Павел Врба. В послужном списке Григоряна — работа с двумя женскими командами.

Новость была оставлена 5 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.