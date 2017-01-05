Словацкий мотогонщик Иван Якеш, участвующий в проходящем в Южной Америке ралли-марафоне «Дакар», получил удар молнии. Инцидент случился во время третьего этапа ралли у аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла и поставить на землю, что его и спасло.

Новость была оставлена 5 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.