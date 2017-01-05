На CES 2017 компания Garmin продемонстрировала новые наручные часы Fenix 5, ориентированные на спортсменов и ценителей экстремального отдыха. Они пришли на смену модели Garmin Fenix 3 (четвертой версии не существует в природе), которая до сих пор считается одной из лучших в своем классе, и предлагают расширенный функционал по более высокой цене, что вполне логично.

Часы Garmin Fenix 5 вышли в версиях 5, 5S и 5X, и все они доступны с обычным или сапфировым стеклом на выбор. Модель Fenix 5S характеризуется диаметром 42 миллиметра, экраном на 1,1 дюйма с разрешением 218х218 точек и возможностью работы на одном заряде до 8 дней. Также у этих часов есть дисплей, отображающий 64 цвета против 16 цветов в предшествующей версии, защита от воды, компактный датчик ЧСС и, самое главное, стандартное крепление под ремешки.

Эти же компоненты есть и у Fenix 5 и Fenix 5X, но их диаметр больше — 47 и 51 мм соответственно, что позволило установить экран с разрешением 240х240 пикселей и диаметром 1,2 дюйма. Также в старшей модели есть собственные 12 Гб памяти, что позволяет закачивать в нее навигационные карты. Новые часы Garmin Fenix 5, Fenix 5S и Fenix 5X стоят $600 и $700 соответственно с обычным стеклом, а сапфировое стекло увеличит их цену до $700 и $850 соответственно.