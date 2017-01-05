Анонсирован новый игровой ноутбук Acer Aspire VX 15 в металлическом корпусе черного цвета с красными акцентами. В этой модели производитель не стал делать упор на минимальную толщину корпуса, отдав предпочтение надежности, что выражается в больших соплах вентиляционных отверстий, за которыми скрываются разветвленная сеть тепловых трубок и, собственно, кулер.

Acer Aspire VX 15 доступен с процессорами Intel Kaby Lake: в базе установлен Core i5-7300HQ с частотой до 3,5 ГГц на 4 ядрах, а в топе работает уже Core i7-7700HQ, тоже 4-ядерный, с частотой до 3,8 ГГц. Также используется память DDR4 объемом до 16 Гб, но пользователь может установить вторую планку такого же объема без потери гарантии. Дисковая подсистема здесь — это SSD от 128 до 512 Гб или жесткий диск на 1 Тб, хотя оба накопителя можно установить одновременно.

Видеокарта в Acer Aspire VX 15 — это или GeForce GTX 1050, или 1050 Ti, обе с 4 Гб собственной памяти стандарта GDDR5. Экран ноутбука основан на матрице IPS с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей. Над экраном находится HD-камера. Acer Aspire VX 15 весит 2,5 кг с батареей на 53 Вт/ч и 6 часов автономной работы. В Европе ноутбук можно купить минимум за 900 евро, хотя в США он продается за $800 в минимальной конфигурации.