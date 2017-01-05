Не прошло и двух дней с момента появления первых сведений о смартфоне ASUS ZenFone AR, и вот он уже красуется на стенде ASUS в Лас-Вегасе на шоу CES 2017. Мобильник заточен под приложения дополненной и виртуальной реальности, и это первый в мире смартфон с интегрированными в него технологиями Daydream и Tango от компании Google.

Более того, ASUS ZenFone AR является первым серийным смартфоном в мире с 8 Гб оперативной памяти. В него также встроены различные сенсоры для работы перечисленных технологий, завязанных на фирменное ПО от Google. Нечто подобное можно наблюдать в Lenovo Phab 2 Pro, вышедшем осенью 2016 и поддерживающем только Google Tango. Список характеристик ASUS ZenFone AR включает в себя большой AMOLED-экран с разрешением Quad HD и диагональю 5,7 дюйма вместе со стеклом Gorilla Glass 4. Над ним помещена фронтальная камера на 8 Мп, а основная камера наделена сенсором на 23 Мп.

Основой смартфона служит процессор Qualcomm Snapdragon 821 с частотой 4х2,1 ГГц и видеокартой Adreno 530. ASUS ZenFone AR оснащен 6 или 8 Гб RAM, от 32 до 256 Гб встроенной памяти, АКБ емкостью 3300 мАч с быстрой подзарядкой, слотом microSD, VoLTE, NFC, GPS и ОС Android 7 с оболочкой Zen UI 3.0. Смартфон поступит в продажу во втором квартале в черном цвете корпуса. Цена вопроса — на уточнении.