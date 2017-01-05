Категория: Столица | 5 января 2017 17:00
Вчера вечером, 4 января, в Печерском районе Киева неизвестный открыл огонь по гражданину другой страны. Об этом сообщает пресс-служа столичной полиции.
Сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки находится раненый мужчина поступило в полицию около 22:44. На место выехали правоохранители с кинологами..подробнее
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