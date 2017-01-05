Вчера вечером, 4 января, в Печерском районе Киева неизвестный открыл огонь по гражданину другой страны. Об этом сообщает пресс-служа столичной полиции.

Сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки находится раненый мужчина поступило в полицию около 22:44. На место выехали правоохранители с кинологами..подробнее