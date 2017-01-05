В Киеве в результате стрельбы ранен иностранец — полиция
Категория: Столица | 5 января 2017 17:00

   Вчера вечером, 4 января, в Печерском районе Киева неизвестный открыл огонь по гражданину другой страны. Об этом сообщает пресс-служа столичной полиции.

Сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки находится раненый мужчина поступило в полицию около 22:44. На место выехали правоохранители с кинологами..подробнее

Новость была оставлена 5 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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