Россиянка Татьяна Иванова стала серебряным призером чемпионата Европы по санному спорту, совмещенном с этапом Кубка мира. Соревнования проходят в немецком Кенигзее. Золото завоевала двукратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер. Бронзовым призером стала еще одна представительница Германии — Татьяна Хюфнер.

Новость была оставлена 6 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.