В США стартовала ежегодная выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2017, и продлится она вплоть до 8 января, и в честь этого знаменательного события интернет-магазин GearBest запустил распродажу интересных и полезных гаджетов от новых и уже известных производителей.





В число устройств со скидкой входят всеми любимые квадрокоптеры, в том числе и гоночные, всевозможные наушники, 3D-принтеры и аксессуары к ним, игровые джойстики, сетевое оборудование и умные наручные часы. Товары разделены по брендам, и для каждого из них предусмотрен отдельный промо-код со скидкой.

Начнем с компании New Bee, специализирующейся на наушниках. В акции от GearBest участвуют 8 ее новинок, среди которых есть даже портативный динамик New Bee Wireless Speaker стоимостью $17, работающий по Bluetooth. На все устройства этой марки действует 13-процентная скидка по купону «newbee», активируемому на экране оформления заказа. Здесь можно выбрать наушники всех популярных видов: беспроводные закрытого типа NB-9, оцененные в $25, или, скажем, спортивные NB-7 за $37 с дополнительными креплениями. Есть и традиционная проводная гарнитура Type C для современных смартфонов с портом USB-C. Она оценивается в $28.

Также GearBest дарит скидку $30 на топовые наушники марки Fiil. Сэкономить свыше 1800 рублей по нынешнему курсу вам поможет код «LHWF», и действует он на модели FIIL DIVA Pro за $300, FIIL DIVA за $169, FIIL Music ($144) и FIIL Bestie ($127).

Под брендом Ideafly продаются квадрокоптеры: в GearBest цена снижена на 4 дрона данной марки – скидка составит 16% по купону «ideafly», и при его активации новый гоночный БПЛА Grasshopper F210 станет вашим за $290 в комплекте с пультом ДУ, а компактный дрон FuriBee F90 для съемок видео с большой высоты можно будет купить всего за $100.

Компания Sunlu занимается производством 3D-принтеров, и код «sunluGBS» позволит сэкономить 10% при покупке одной из ее новинок. Это может быть настольный принтер SL-D008 120W стоимостью $560 или две печатающих ручки, SL-400 и SL-300 за $34 и $48 соответственно. Также можно купить 20 разноцветных лент пластика ABS длиной 5 метров всего за $13.

Промо-код «GamesirGB» даст вам скидку 13% на беспроводные джойстики от GameSir. На выбор даются три модели: G4, G3s и G3V с ценой в размере, соответственно, $40, $33 и $31. Если же вы ищете недорогие смарт-часы, то купон «Oplayer» даст возможность получить 13-процентный дискаунт на часы одноименной марки. Цены на четыре акционные модели варьируются от $18 за Oplayer SW1402 и до $37 Oplayer SW1605H.

В качестве дополнительного бонуса GearBest установил скидку от 26% до 68% на продукцию Xiaomi. К примеру, роутер Xiaomi Mi R3P подешевел до $113, а умную светодиодную лампу Xiaomi Yeelight с цоколем E27 можно приобрести за $13. Промо-коды в данном случае не требуются. Для большинства участвующих в распродаже товаров гарантирована бесплатная доставка по России.