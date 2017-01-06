Полиция обнаружила гранату на проспекте Валерия Лобановского в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.В пятницу на линию 102 поступило сообщение, что на проспекте Валерия Лобановского на дороге найден предмет, похожий на гранату без запала..подробнее

Новость была оставлена 6 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.