Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила о необходимости отстранения сборной России по биатлону от участия в международных соревнованиях из-за систематического нарушения антидопинговых правил. Она также отметила, что не знает, какие конкретно спортсмены принимали допинг и есть ли доказательства их вины.

Новость была оставлена 6 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.