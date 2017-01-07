Компания Intel разработала новую модульную платформу под названием Compute Card и представила ее на конференции CES 2017 в США. Она ориентирована на умные устройства Интернета вещей и выглядит почти как обычная кредитная или банковская карта, причем даже размеры их совпадают практически идеально.

Габариты Intel Compute Card составляют всего-навсего 95х55х5 миллиметров, и это полноценная системная плата с однокристальным процессором, оперативной памятью, беспроводными интерфейсами, штатным накопителем и различными разъемами. Другими словами, это почти полноценный системный блок, только очень маленький и недоступный обычному потребителю, по крайней мере, на данном этапе.

Intel пока интересно работать с крупными компаниями и предлагать им свою новую плату Compute Card в качестве основы их устройств Интернета вещей. Начинка карточки пока что остается неизвестной, но едва ли в ней поместится что-то производительное и вместительное, так что невелика беда. Как стало известно, презентация Intel Compute Card произвела фурор, и за новой платформой выстроились в очередь чуть ли не все основные игроки рынка устройств Интернета вещей — заказы уже поступили от Lenovo, HP, Dell, Sharp и ряда менее крупных компаний.