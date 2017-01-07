В аэропорту Борисполь предупреждают пассажиров о возможных задержках внутренних авиарейсов из-за критических погодных условий. Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.Читай также: Снежный коллапс: в Одессе отменены авиарейсы и изменен график транспорта "Из-за критических.подробнее

Новость была оставлена 7 января 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.