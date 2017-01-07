Болельщик в костюме Человека-паука выбежал на поле во время матча третьего раунда Кубка Англии между «Манчестер Сити» и лондонским «Вест Хэмом». Вместе с ним на газон прорвался человек в форме «Вест Хэма». Они изобразили нарушение правил в штрафной площади, после чего были пойманы стюардами.

Новость была оставлена 7 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.