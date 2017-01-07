Трагедия произошла сегодня утром, 7 января, в селе Кучаков Бориспольского района. Четверо животных повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего. От полученных травм мужчина скончался.На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Бориспольской полиции вместе с.подробнее

Новость была оставлена 7 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.