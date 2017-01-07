Глава корпорации Apple Тим Кук получил в прошедшем финансовом году зарплаты и бонусов на общую сумму 8,85 млн долларов — на 1,55 млн меньше, нежели годом ранее. Зарплаты и бонусы всех руководителей высшего звена Apple были урезаны из-за снижения показателей по продажам и прибыли.

Новость была оставлена 7 января 2017 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.