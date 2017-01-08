Компания Adata анонсировала новый твердотельный накопитель SD700X, представленный на шоу CES 2017 в США. Этот носитель информации заменил собой прошлогодний Adata SD700, став не только быстрее и ресурснее, но также намного надежнее с точки зрения невосприимчивости к внешним факторам.

Новый Adata SD700X не боится воды, пыли, ударов и падений и обеспечивает надежное хранение информации объемом от 256 Гб и вплоть до 1 терабайта в зависимости от выбранной модели. Передача данных осуществляется на скорости до 440 мегабайтов в секунду, для чего используется интерфейс USB 3.0. И вот это, кстати, очень странно, потому как совершенно ничего не мешало использовать более современный и скоростной USB 3.1, тем более что новый контроллер SiliconMotion и память стандарта 3D NAND вполне позволяют увеличить скорость передачи данных.

Впрочем, новый SSD Adata SD700X и так работает в разы быстрее всех существующих жестких дисков и подавляющего большинства флешек, плюс ему не нужно внешнее питание, так что это оптимальное решение для ноутбуков. Adata, отметим, позиционирует SD700X как аксессуар именно для игровых лэптопов и десктопов, но стоимость его при этом называть пока что не спешит. Как сообщается, искать данный SSD в продаже можно будет ближе к концу этой зимы.