Компания HP разработала новый мобильный компьютер EliteBook x360 1030 G2, ставший самым легким в ее модельном ряду за всю историю ее существования. Он и правда весит намного меньше большинства своих конкурентов — не более 1,28 килограмма, хотя встроенный в него аккумулятор запросто обеспечит ему до 17 часов автономной работы.

Старт продаж ноутбука HP EliteBook x360 1030 G2, продемонстрированного на CES 2017, состоится уже в текущем месяце, а его рекомендуемая стоимость составит от 1250 долларов США. Лэптоп гарантированно получит процессор Intel Core поколения Kaby Lake, и это будет, на выбор, Core i7-7600U (2,9-3,9 ГГц), Core i5-7300U (2,6- 3,5 ГГц), Core i5-7200U (2,5-3,1 ГГц). Дискретная видеокарта в перечне возможностей не упомянута, так что придется довольствоваться встроенной в CPU, и она будет выводить изображение в разрешении Full HD или Ultra HD на экран с диагональю 13,3 дюйма.

Компактный мобильный ПК дополнен до 16 гигабайтов оперативной памяти и твердотельным накопителем объемом от 128 до 512 Гб. Экран ноутбука HP EliteBook x360 1030 G2 закрыт усиленным стеклом Gorilla Glass неизвестного поколения, а сам корпус имеет защиту от ударов по стандарты MIL STD 810G. В распоряжении ноутбука есть водозащищенная клавиатура с подсветкой, два порта USB 3.1 и один USB-C, акустика Bang & Olufsen, выход HDMI 1.4, слоты microSD и SIM, а также HD-камера и ИК-камера в паре с дактилоскопом.