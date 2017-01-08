Китайская компания ZTE провела показ нового смартфона Blade V8 Pro на CES 2017 в США. Аппарат построен на 8-ядерной платформе от Qualcomm и сочетает в себе Full HD-экран, видеокарту Adreno 506 и, самое главное, двойную основную камеру, хотя сам по себе стоит сравнительно недорого.

Смартфон ZTE Blade V8 Pro ориентирован на международный рынок, иначе его никто не повез бы из Поднебесной в США, и стоить он будет всего 230 долларов США за 3 Гб оперативной памяти, CPU Snapdragon 625 с частотой 8х2 ГГц и экраном на 5,5 дюйма по диагонали с матрицей IPS. Основная фотокамера мобильника — это сразу два сенсора по 13 мегапикселей каждый в комплекте с фазовым автофокусом и двойной светодиодной вспышкой. Над дисплеем расположилась фронталка на 8 мегапикселей.

Встроенной памяти в ZTE Blade V8 Pro достаточно много, 32 Гб, плюс всегда можно установить карту памяти microSD. Смартфон весит 185 граммов при наличии металлического корпуса и батареи емкостью 3140 мАч, к тому же он поддерживает сотовые сети LTE и две SIM-карты. В список характеристик вошли GPS-ресивер и модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4,2. Толщина корпуса ZTE Blade V8 Pro не превышает 9 миллиметров.