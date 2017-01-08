Капитан молодежной сборной России по хоккею Кирилл Капризов рассказал, что самый сложный для команды момент на чемпионате мира наступил после второго поражения на групповом этапе от американцев. Также спортсмен подчеркнул, что не думает о переходе в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».

Новость была оставлена 8 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.