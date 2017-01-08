Глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти считает, что сборная России должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. По его словам, Международный олимпийский комитет совершил ошибку, исключив только ряд спортсменов на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Новость была оставлена 8 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.