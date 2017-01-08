Редакция bigmir)net собрала фото главных елок страны в разные годы, чтобы показать, какие изменения происходили с новогодними деревьями в Киеве. Читай также: Стало известно как Киев будет праздновать Новый год Новогодние елки послевоенной эпохи не отличались особой роскошью. Так, в 1954 году.подробнее

Новость была оставлена 8 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.