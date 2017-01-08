Американская юридическая фирма Hausfeld готовит многомиллиардный иск против многих немецких финансовых институтов — как сберегательных касс (Sparkassen), так и частных банков вроде Deutsche Bank или Commerzbank. Немецкие банки обвиняют в картельных договоренностях.

Новость была оставлена 8 января 2017 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.