Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что победил в многодневке «Тур де Ски» ради отстраненных товарищей по сборной. Он отметил, что в данный момент у него «нет никаких эмоций и мыслей в голове». Спортсмен рассказал, что за него болела вся Россия. Устюгов одержал победу в соревнованиях в воскресенье, 8 января.

Новость была оставлена 8 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.