Вице-премьер правительства России Виталий Мутко удивился призыву главы Антидопингового агентства Великобритании (UKADA) Дэвида Кенворти отстранить отечественных спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Он отметил, что организация получает «колоссальные» деньги от России.

Новость была оставлена 8 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.