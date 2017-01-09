Компания Adata разработала новый твердотельный накопитель XPG SX950, позиционируемый одновременно как игровой и бюджетный. Его нельзя поместить в очень тонкий ноутбук или планшет, так как он выполнен в формате 2,5 дюйма, но зато он обладает хорошей вместимостью и надежностью.

За ресурсность отвечает память MLC, хотя кеш-память здесь выполнена уже на ячейках SLC, а управляет всем этим контроллер производства Phison, модель которого неизвестна. Новый накопитель Adata XPG SX950 характеризуется толщиной 7 миллиметров и способностью передавать данные на скорости 530 Мб/с в режиме записи, а в режиме чтения он еще быстрее — 560 Мб в секунду.

Для подключения к компьютерам, ноутбукам, файловым и обычным серверам и так далее используется интерфейс SATA третьего поколения, так что Adata XPG SX950 можно поместить во внешний бокс и использовать в качестве большой флешки, хотя в этом случае скорость работы существенно снизится. Новый SSD Adata XPG SX950 имеет объем до 1 терабайта и поступит в продажу уже в течение первого квартала наступившего года. Его стоимость на момент анонса оставалась неизвестной, но напомним, что производитель называет его бюджетным.