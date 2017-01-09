Компания HMD Global официально представила то, что все мы так долго ждали — первый настоящий смартфон Nokia. Выполненный в традиционном моноблочном форм-факторе, он получил название Nokia 6, и в продажу он поступит уже очень скоро, в первой половине текущего года.

Отметим, что существует серьезное ограничение географии распространения Nokia 6, совершенно не волнующее россиян — мобильник будет продаваться только в Китае и лишь во второй половине года появится в других странах. Его можно будет заказать в Интернете с доставкой по почте, заплатив за него порядка 245 долларов США. Выглядит первый адекватный смартфон от Nokia очень и очень стильно, особенно в сравнении с непонятными и бесполезными Lumia на базе Windows Mobile. У него есть изогнутое стекло Gorilla Glass 3 на лицевой панели, и три кнопки под дисплеем, причем одна из них аппаратная и со встроенным дактилоскопом.

Сам экран — это Full HD-панель IPS с диагональю 5,5 дюйма, и его боковые рамки едва заметны, особенно в черном цвете корпуса. Nokia 6 несет в себе 4 Гб RAM и 64 Гб встроенной памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 430 с восемью ядрами, два SIM-слота, поддержку LTE и две фотокамеры — спереди на 8 и сзади на 16 мегапикселей. Также у Nokia 6 есть стереозвук и батарейка емкостью 3000 мАч, а работает он под управлением ОС Android 7.1 от Google.