В Италии существует традиция в новогодние праздники избавляться от ненужных вещей, скопившихся в доме за последний год. Китайский интернет-магазин GearBest в этом году тоже решил перенять эту традицию, но в намного более крупных масштабах: владея складами во всех крупных регионах мира, он решил освободить для новых поступлений четыре из них путем снижения цен сразу на 40 различных товаров.





Опустошению подлежат склады в США, Европе, Китае и Гонконге, и жители России могут заказать себе понравившееся устройство из любого из них – разница будет заключаться лишь во времени доставки. Размер скидки достигает 50% и зависит не от выбранного склада, а от понравившегося гаджета, а почтовая доставка традиционно полностью бесплатна для подавляющего большинства акционных лотов.

Все товары условно можно разделить на следующие группы: экшен-камеры, комплекты безопасности дома или офиса, акустика, фитнес-трекеры, игровые аксессуары, а также умные часы. Производитель каждого гаджета – это хорошо зарекомендовавшая себя и известная во всем мире китайская компания, поскольку в данной акции GearBest сделал ставку на крупные фирмы.

Для примера, в акции участвуют экшен-камеры от Elephone, Xiaomi, и от Xiaomi же можно купить наушники и гарнитуры для смартфона, IP-камеру или же полный комплект видеонаблюдения, хотя в последней категории она конкурирует с не менее крупным и опытным производителем Sricam. А теперь перейдем непосредственно к устройствам.

В новой акции от GearBest есть возможность приобрести экшен-камеру Elephone ELE Explorer в комплекте с водонепроницаемым чехлом за $53. Новинка умеет снимать видео в разрешении Ultra HD, также известном как 4К, в четыре раза более высоком в сравнении с Full HD. Также можно присмотреться к камере Xiaomi Yi, представленной здесь в двух модификациях: базовая пишет ролики в разрешении Quad HD или 2К и стоит, с учетом скидки, $73, а топовая модификация рассчитана на 4К-видео, но оценивается уже в $200. На них, как и на все участвующие в распродаже товары, действует ограничение по количеству экземпляров.

В сегменте фитнес-трекеров хочется выделить две модели от еще одной китайской компании, CUBOT. В первую очередь это CUBOT V1 стоимостью $15, наделенный защитой от воды и пыли по стандарту IP65, встроенным OLED-экраном, полным набором сенсоров и съемным ремешком из мягкого материала. Также существует модель CUBOT V2 за $23, и от V1 она получила влаго- и пылезащищенность, добавив к ней более прочный корпус и увеличенный дисплей. Ну и не будем забывать про настоящее произведение искусства – профессиональный фитнес-трекер GARMIN Forerunner 920XT с ценой в размере $335.

Из всех камер наблюдения выделяется Sricam SP013 – это IP-камера за $31, рассчитанная на использование в помещении и на улице и оснащенная козырьком от дождя и солнца, который прикрывает объектив и расположенные вокруг него светодиоды для ночной съемки. Запись ведется в формате HD и передается по каналу Wi-Fi. Сюда же можно отнести и камеру Xiaomi Xiaoyi за $48 с похожими спецификациями, но ориентированную в первую очередь на установку внутри помещений.