Организаторы ралли-рейда «Дакар» хотят убрать российскую команду «КамАЗ-мастер» из числа лидеров в зачете грузовиков. Об этом рассказал генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин. По его словам, новые технические требования к автомобилям потребуют от российской команды крупных финансовых затрат и времени.

Новость была оставлена 9 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.