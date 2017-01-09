На фоне грандиозного падения спроса на планшетные компьютеры компания Apple решила выпустить сразу три новых iPad, и все уже в этом году. На чем основано такое решение, сказать сложно, поскольку стоить компьютеры будут немало, а потребители уже даже перестали покупать представителей среднего ценового диапазона, забив на топовые модели еще раньше.

В 2017 Apple хочет выпустить сначала iPad Pro 2, затем обычный iPad со старой платформой и совершенно новый планшет, который станет флагманом и сможет похвастаться современным экраном с очень тонкими рамками. iPad Pro 2 получит 12,9-дюймовый экран, обычный iPad обзаведется 9,7-дюймовой панелью, а что же до нового флагмана, то, по слухам, его экран переведут на какую-то продвинутую матрицу с гипервысоким разрешением, а его диагональ составит от 10 до 10,5 дюйма.

Этот же планшетник имеет все шансы стать обладателем нового процессора Apple A10X, тогда как в обычном iPad велика вероятность обнаружения уже знакомого всем Apple A9. Точная дата анонса трио «Айпадов» не установлена, но все указывает на весну текущего года. Тогда же могут быть представлены и новые iPhone — весь мир ждет юбилейный iPhone 8 с изогнутым экраном, стеклянным корпусом и другими маркетинговыми плюшками. Напомним, что в этом году самому первому iPhone исполняется 10 лет.