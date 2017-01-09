Компания HTC подготовила предварительный финансовый отчет за четвертый квартал 2016 года, и он оказался неутешительным — прибыль минимальна, убытки растут, смартфоны почти никто не покупает. Вследствие этого было принято решение не снизить стоимость мобильников, а разнообразить их модельный ряд, так что в первой половине года выйдет как минимум четыре новых аппарата от тайваньского вендора.

По предварительной информации, и названия новых смартфонов от HTC звучат как U Play, U Ultra, X10 и Vive, и одно из них вам уже наверняка знакомо. Речь, конечно же, о Vive, хотя и Х10 успел засветиться в новостных сводках. Наименование Vive носит шлем виртуальной реальности стоимостью в районе $800 и работающий без подключения мобильного устройства. По всей видимости, смартфон-тезка унаследует от него поддержку виртуальной реальности, по крайней мере, в виде комплектного простенького шлема ВР.

На текущий момент подробности о смартфоне Vive, как и трех других аппаратах от HTC отсутствуют чуть более чем полностью. Напомним, что 12 января компания собирается провести презентацию своих новинок, так что именно там Vive и может предстать перед публикой. Также в этом квартале ожидается анонс флагманского смартфона HTC 11 в металлическом корпусе.