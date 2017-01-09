В рамках шоу CES 2017 компания ASUS анонсировала ноутбуки VivoBook Flip и VivoBook Max, не игровые, но все же относительно мощные и отлично пригодные для не самых требовательных игр. И все же это в первую очередь рабочие инструменты, которые можно оснастить хоть процессором Core i7 и 16 Гб оперативной памяти.

Серия ноутбуков ASUS VivoBook Max представлена моделями на 14 и 15,6 дюйма по диагонали. Вместе с упомянутыми CPU и RAM они могут получить дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 930MX и акустику ASUS SonicMaster. Что касается линейки VivoBook Flip, то ее дополнили моделью с индексом TP501. Про нее известно не так много, но в ее оснащение тоже входят процессоры Intel Core поколения Kaby Lake вплоть до Core i7, видеокарта GeForce 940MX и порт USB-C.

Экран мобильного ПК сенсорный и, главное, поворотный — его можно вращать на 360 градусов, превращая ноутбук в планшет. Дисплей держит разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей и обрабатывает пять одновременных прикосновений, а его диагональ составляет 15,6 дюйма. Оба новых ноутбуков от ASUS поступят в международную розницу уже в этом квартале, однако их стоимость и подробные спецификации на момент анонса раскрыты не были. Об этом сообщат дополнительно, ближе ко дню релиза.