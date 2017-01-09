Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с главами районов, руководством Киевавтодора, Киевпастранса, Киевтранспарксервиса и руководителями районных управлений по эффективности уборки столицы от снега, сообщает КГГА.“Я ночью проверял, как у нас происходит уборка снега со столичных улиц. Коммунальщики.подробнее

Новость была оставлена 9 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.