Глава футбольной ассоциации Англии призвал игроков-геев совершить каминг-аут
Категория: Спорт | 10 января 2017 05:00

Глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Грек Кларк предложил нескольким игрокам с нетрадиционной сексуальной ориентацией совершить одновременный каминг-аут. Он отметил, что человеку трудно сделать это в одиночку. При этом болельщики могут не принять гомосексуалиста из клуба, который они не поддерживают.

Новость была оставлена 10 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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