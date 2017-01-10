Глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Грек Кларк предложил нескольким игрокам с нетрадиционной сексуальной ориентацией совершить одновременный каминг-аут. Он отметил, что человеку трудно сделать это в одиночку. При этом болельщики могут не принять гомосексуалиста из клуба, который они не поддерживают.

Новость была оставлена 10 января 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.