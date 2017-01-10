Новогодний рекорд в Киеве: крупнейшая поляна искусственных елок
Категория: Столица | 10 января 2017 17:00

   В Мариинском парке в Киеве сегодня собрали самую большую в Европе поляну искусственных елок, украшенных handmade-украшениями, которые своими руками сделали школьники столицы.

Как отмечают организаторы, накануне Нового года более 100 учебных заведений Киева получили от Европейской резиденции Санта Клауса.подробнее

Новость была оставлена 10 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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