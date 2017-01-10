В Мариинском парке в Киеве сегодня собрали самую большую в Европе поляну искусственных елок, украшенных handmade-украшениями, которые своими руками сделали школьники столицы.

Как отмечают организаторы, накануне Нового года более 100 учебных заведений Киева получили от Европейской резиденции Санта Клауса.подробнее