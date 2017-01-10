Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов поспорит с ирландцем Конором Макгрегором за звание лучшего иностранного бойца 2016 года в рамках премии World MMA Awards. Награда будет вручена тому, кто будет признан внесшим наибольший вклад в развитие этого вида спорта.

Новость была оставлена 10 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.