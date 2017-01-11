Все те, кто ждал скорого релиза недорогого смартфона ASUS ZenFone 3 Zoom с продвинутыми камерами, могут смело начинать ждать чего-то еще. Аппарат, разумеется, поступит в продажу, вот только доступным назвать его уже не получится, ибо маркетинг.

Смартфон ASUS ZenFone 3 Zoom, как видно из названия, располагает очень хорошими камерами: всего их три, притом одна из тех, что расположены сзади, получила телеобъектив, который позволяет использовать оптический зум без потери качества картинки. Да и портретная съемка наверняка окажется очень неплохой. Новый ASUS ZenFone 3 Zoom прибудет в магазины уже через пару-тройку недель по цене от 400 долларов США Точная стоимость самой доступной версии смартфона пока находится на утверждении, а вот цена топовой комплектации изменениям уже не подлежит и составляет 530 вечнозеленых американских президентов.

Напомним, что к характеристикам моноблока, помимо продвинутых камер, можно отнести еще и очень емкий аккумулятор, который можно использовать для подзарядки других мобильных устройств. В состав самой дорогой версии ASUS ZenFone 3 Zoom войдут 4 гигабайта оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 128 Гб, а также ОС Android 7 и поддержка сотовых сетей четвертого поколения.