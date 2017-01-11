Социальная сеть Facebook придумала, как заработать на нас с вами еще больше денег: она начнет встраивать рекламу прямо в видеоролики. Да, фишка не нова, вот только про прокладки и зубные щетки вам будут вещать не в начале ролика, как это сделано на YouTube, а примерно на его середине.

Новый формат рекламы в Facebook начнет тестироваться уже в ближайшие недели. По предварительным данным, местоположение вставки будет варьироваться в зависимости от длины ролика, но самое ранее — это 20 секунд от начала видео. Как утверждается, реклама будет интегрирована в «более-менее профессиональные» ролики, хотя такая формулировка очень расплывчата. Вероятно, нововведение затронет все видео, снятые на хорошую аппаратуру, а не на пылесос, так что милым роликам про котиков пока что ничего не грозит.

Новый формат рекламы будет выгоден авторам видео, поскольку Facebook планирует отдавать до 55% от заработка им. С одной стороны, это подхлестнет многих создавать качественный контент и заливать его в сеть, с другой стороны, для этого есть YouTube, где все это реализовано на намного более качественном уровне. Опять же, не все хотят видеть рекламу в Facebook, да и вообще в Интернете, так что, надеемся, авторы «адблоков» подсуетятся и выпустят соответствующий апдейт. Дата интеграции нового вида рекламы в Facebook пока не установлена.