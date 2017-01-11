Компания Dell анонсировала новый моноблочный компьютер XPS 27 для домашнего использования, который, впрочем, отлично подходит для бизнес-пользователей. Десктоп характеризуется полным отсутствием видеокарт NVIDIA GeForce во всех имеющихся комплектациях, и правильно, а то «Джифорсы» уже порядком надоели, никакого разнообразия.

Вместо GeForce в Dell XPS 27 устанавливаются карточки от AMD: AMD Radeon R9 M470X с 2 ГБ памяти GDDR5 и AMD Radeon R9 M485X с 4ГБ памяти GDDR5. В меру мощные, они сгодятся для большинства современных видеоигр, работая в паре с процессорами Intel Core шестого поколения, известного как Skylake. Почему было выбрано именно оно вместо более современного Kaby Lake, информации нет. Моноблок Dell XPS 27 получил в свое распоряжение отличную акустику мощностью в сумме 50 ватт, и состоит она из двух твиттеров и двух широкополосников — их пользователь может видеть своими глазами. В дополнение к ним имеется еще пара широкополосных и два низкочастотных динамика, которые уже скрыты в недрах корпуса.

Экран компьютера поддерживает разрешение Ultra HD при диагонали 27 дюймов и охватывает 100 процентов цветового пространства Adobe RGB. При этом он может быть сенсорным — это дополнительная опция. Также внутри Dell XPS 27 есть до 32 Гб ОЗУ DDR4 и три накопителя: SSD M.2 до 1 терабайта и два HDD максимум по 2 терабайта каждый. В стоимость от $1500 вошли HD-камера, ИК-камера для распознавания лиц, пять портов USB 3.0 и модули Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 4.0.