Румынский теннисист Александру-Даниэль Карпен пожизненно дисквалифицирован за склонение другого игрока к проведению договорного матча. В октябре 2013 года Карпен предлагал другому теннисисту провести договорную встречу в обмен на денежную компенсацию. Максимальная позиция румына в рейтинге ATP — 1088-я.

Новость была оставлена 11 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.