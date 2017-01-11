Право принимать решение по проведению текущих или запланированных соревнований в России остается за соответствующими международными спортивными федерациями. В Международном олимпийском комитете отметили, что ряд организаций уже приняли меры и продолжают работать в тесном сотрудничестве с WADA.

Новость была оставлена 11 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.