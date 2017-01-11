Компания Samsung провела в Интернете презентацию своего нового настольного компьютера All-In-One PC, отличающегося довольно необычным дизайном. Оригинальности его внешнему виду добавляет подставка, которая также выполняет роль саундбара, генерируя звук при помощи встроенных в нее динамиков.

Samsung All-In-One PC вполне можно назвать стильным и музыкальным, но его также позиционируют как компактное решение, и вот это уже не совсем правда. Само собой, он занимает меньше места в сравнении с обычным десктопом, но в данном случае мы имеем дело с моноблоком, чей экран располагает диагональю 24 дюйма при разрешении Full HD. Оно, впрочем, и к лучшему — не придется щуриться, всматриваясь в мелкие экраны и портя себе зрение.

Стоимость нового Samsung All-In-One PC пока не обнародована, но ходят слухи о 1500 американских долларах за самую минимальную конфигурацию. Что ж, это дешевле моноблока Microsoft Surface Studio с ценой от 3000 долларов. В состав компьютера войдут 8 или 16 Гб оперативной памяти, жесткий диск на 1 терабайт с опцией в виде SSD-накопителя и акустика из двух 10-ваттных динамиков, а также процессор Intel Core i5-7400T. Комплект поставки Samsung All-In-One PC будет дополнен беспроводными клавиатурой и мышкой. Дата релиза ПК будет оговорена позже.