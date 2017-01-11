Из Поднебесной поступила информация о старте работы конвейера по сборке нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 6. Аппарат на данный момент остается не представленным, но, как утверждается, в производство он поступил сразу в двух модификациях.

Одна из версий смартфона Xiaomi Mi 6 получила обычный ЖК-дисплей, а вторая — OLED изогнутой формы, и стоить они будут в районе 290 и 360 долларов США соответственно, но лишь на территории Китая. Согласно имеющимся данным, Xiaomi Mi 6 станет самым мощным в линейке данного вендора, и это вполне объяснимо, ведь ему предстоит нешуточная битва с Samsung S8, который сейчас вылизывают до состояния идеала, чтобы оправдать провал с Notе 7.

Xiaomi Mi 6 имеет все шансы стать одним из первых смартфонов в мире, построенных на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 835, мощнее которого, разве что, только 10-ядерный Helio X27 от MediaTek. Также в состав мобильника должна войти 20-мегапиксельная основная камера, и компанию ей составят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, быстрая зарядка батареи Xiaomi Fast, а также 6 или 8 Гб оперативной памяти, порт USB-С, АКБ емкостью 4000 мАч и ОС Android 7 или даже 7.1 с фирменной оболочкой MIUI 9. Анонс Xiaomi Mi 6 ожидается уже этой зимой.