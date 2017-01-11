Мало кто верит, что компания HTC все еще способна выпускать смартфоны, которые будут интересны широкой публике — в последнее время она увлеклась копированием и необоснованным повышением цен. Ее новый мобильник U Ultra, который пока не был представлен официально, вполне может вернуть веру в нее, о чем можно судить по опубликованным сегодня «живым» снимкам. Впрочем, без воровства идей не обошлось и на этот раз.

Новый смартфон HTC U Ultra внешне совершенно не похож на текущие модели от данного производителя, а его анонс состоится уже буквально завтра в рамках специального мероприятия. Редизайн явно пошел мобильнику на пользу: он выглядит свежо и интересно, хотя вторичность все же присутствует. Если посмотреть на заднюю панель, то сразу вспоминаются все смартфоны Samsung за последние несколько лет.

Спереди же это LG V10 за счет наличия дополнительного экрана прямо над основным, получившим разрешение Quad HD и диагональ 6 дюймов. По слухам, новый HTC U Ultra станет обладателем фронтальной камеры на 16 мегапикселей, 64 Гб ROM, RAM объемом 4 Гб и процессора Qualcomm Snapdragon 835, что делает из него флагмана. Корпус аппарата изготовят из металла, дополнят USB-C и покрасят в розовый, синий, белый и черный цвета.