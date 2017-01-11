«Живые» снимки указали на главную особенность смартфона HTC U Ultra
Категория: Техника | 11 января 2017 13:00

Мало кто верит, что компания HTC все еще способна выпускать смартфоны, которые будут интересны широкой публике — в последнее время она увлеклась копированием и необоснованным повышением цен. Ее новый мобильник U Ultra, который пока не был представлен официально, вполне может вернуть веру в нее, о чем можно судить по опубликованным сегодня «живым» снимкам. Впрочем, без воровства идей не обошлось и на этот раз.

HTC U Ultra

Новый смартфон HTC U Ultra внешне совершенно не похож на текущие модели от данного производителя, а его анонс состоится уже буквально завтра в рамках специального мероприятия. Редизайн явно пошел мобильнику на пользу: он выглядит свежо и интересно, хотя вторичность все же присутствует. Если посмотреть на заднюю панель, то сразу вспоминаются все смартфоны Samsung за последние несколько лет.

HTC U Ultra

Спереди же это LG V10 за счет наличия дополнительного экрана прямо над основным, получившим разрешение Quad HD и диагональ 6 дюймов. По слухам, новый HTC U Ultra станет обладателем фронтальной камеры на 16 мегапикселей, 64 Гб ROM, RAM объемом 4 Гб и процессора Qualcomm Snapdragon 835, что делает из него флагмана. Корпус аппарата изготовят из металла, дополнят USB-C и покрасят в розовый, синий, белый и черный цвета.

Новость была оставлена 11 января 2017 13:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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