Киевэнерго выборочно проинспектировало квартиры киевлян, которые жаловались на недостаточную температуру в помещении. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В инспекции принял участие заместитель председателя КГГА по вопросам ЖКХ Петр Пантелеев.

По информации Киевэнерго, «из-за неправильно.подробнее