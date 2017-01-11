Категория: Столица | 11 января 2017 17:00
Киевэнерго выборочно проинспектировало квартиры киевлян, которые жаловались на недостаточную температуру в помещении. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В инспекции принял участие заместитель председателя КГГА по вопросам ЖКХ Петр Пантелеев.
По информации Киевэнерго, «из-за неправильно.подробнее
Новость была оставлена 11 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.