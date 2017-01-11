Фонд государственного имущества Украины выставил государственную судоходную компанию «Черноморское морское пароходство» (ЧМП) на приватизацию. Стоимость основных средств судоходной компании по состоянию на 30 сентября 2016 года составляет 180467 тыс. грн, остаточная — 83168 тыс. грн.

Новость была оставлена 11 января 2017 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.